Le immagini di una strada inondata nel sud delle Filippine, nella provincia di Maguindanao. Frane e piogge torrenziali hanno ucciso nel paese decine di persone. 28 ottobre 2022Jakarta (AsiaNews) - Il nuovo governatore ad interim di Jakarta, Heru Budi Hartono, dovrà occuparsi della gestione delleche ogni annola capitale. Nelle ultime due settimane Jakarta e la reggenza di Bogor sono state colpite da diverse alluvioni: le autorità hanno evacuato più di 460 persone; 3. Le inondazioni sommergono il sud delle Filippine - Il Sole 24 ORE La capitale è percorsa da 13 fiumi: il maggiore è il Ciliwung. Ogni anno le inondazioni provocano l'evacuazione di centinaia di persone. Heru Budi Hartono ha ripreso un piano di ...