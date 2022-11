Il cinema Coreano ancora una volta protagonista alla Korea Week Roma 2022

Leggi su newsagent

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Grande successo per l’iniziativa dell’Istituto Culturaleche per 3 giorni ha portato sul grande schermo delle sale del “The Space Moderno” una selezione di tre film coreani di grande successo, in occasione dellache si è tenuta dal 20 al 26 Ottobre. Una trilogia che testimonia l’inarrestabile ascesa delnel mondo e sold out per tutte e tre le proiezioni: “Escape from Mogadishu” 2021 Regia di RYOO Seung-wan Il film presentato quest’anno al FlorenceFilm Fest e al Far East Film Festival (Udine), mette in scena in maniera alternativa il rapporto tra le due Coree in terra straniera, traendo spunto da fatti realmente accaduti. “Nido di Vipere” (Beasts Clawing at Straws), 2020 dell’emergente regista ...