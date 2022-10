Idratazione e diabete | la giusta quantità d’acqua può migliorare la qualità di vita

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il, una malattia cronica che affligge sempre più persone, è caratterizzata dalla carenza o dal malfunzionamento dell’insulina, un ormone prodotto dal pancreas, che consente allo zucchero di penetrare le cellule dell’organismo, dove viene utilizzato come fonte energetica. I soggetti diabetici sono più esposti al rischio di disidratazione, per questo hanno bisogno di assumere una maggioredi acqua per eliminare dal corpo lo zucchero in eccesso. “In questi pazienti si verifica il fenomeno della diuresi osmotica: il glucosio presente nel sangue supera la soglia renale, dove viene riassorbito e reimmesso nel circolo sanguigno. Quando questo accade, la parte in eccesso di glucosio viene eliminata dal rene.” – Spiega il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water ...