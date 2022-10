(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – Un’operazione che fa leva sul valore del diritto di immagine delle stelle del panorama calcistico. Che nei fatti, andrebbero a trasformarsi ine vere e proprie “media company”, quindi soggetti in grado di generare e monetizzare contenuti per i propri sostenitori. E su questo occorre fare attenzione, spiega Emanuele, ideatore del progetto Starcks insieme con il procuratore Alessandro Moggi, a ‘Il Sole 24Ore’ perché “in un settore come quello del calcio bisognoso di risorse fresche, la possibilità di trasferire, attraverso specifici token, una quota del cartellino del calciatorel’. Ogni tifosocontribuire ai successi del club acquistando una quota di Dybala, Messi o Ronaldo”. I quali, ...

Adnkronos

Il tutto, nelle stime degli ideatori, per arrivare a "tokenizzare" tutti i maggioridella Serie A nei primi mesi del 2023. "Il mondo del calcio - spiega ancora Floridi - è già presente nel ...Il rischio di ritrovarsi incastrati eratroppo grosso. Cambiare strategia, ovvero "il ... La seconda manovra riguardava l'accordo di diciassettecon Paratici sulle forme di come ... Giocatori diventano criptovalute, Floridi: "potrebbe rivoluzionare intero ecosistema" (Adnkronos) – Un’operazione che fa leva sul valore del diritto di immagine delle stelle del panorama calcistico. Che nei fatti, andrebbero a trasformarsi in criptovalute e vere e proprie “media compan ...Sconfitto da Simon, nel Challenger di Brest, Arnaldi consegna matematicamente a Stricker l'ultimo pass per il torneo che si disputa a Milano. Italia al via per la prima volta con due giocatori ...