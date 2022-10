Covid | terapia scalare | stop a mascherine e a report quotiani Torna in corsia personale no - Vax

- 'non sconfitto, ma dopo due anni e mezzo il periodo più drammatico è alle spalle'. Così il presidente Mattarella secondo cui la Sanità pubblica deve mantenere alta la sicurezza dei più fragili...sono in lieve crescita (+5 da ieri per un totale di 228) le persone che si trovano in... Diminuzione anche dell'occupazione degli ospedali da parte dei malatie quind i si registra una ...Impennata di ospedalizzazioni per covid in Liguria. I malati ricoverati sono 261 (8 in terapia intensiva, come ieri), 11 in più. I decessi sono tre. I morti da inizio pandemia sono 5622. (ANSA) ...(Teleborsa) - Sono 29.040 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 182mila tamponi tra molecolari e antigenici, con il tasso di positività al 15,90%.