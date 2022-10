Bundesliga 2022 2023 | il Werder Brema torna a vincere | 1-0 all’Hertha Berlino

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La dodicesima giornata dellasi è aperta con la vittoria del, che ha superato 1-0 in casa l’Hertha. Dopo due sconfitte consecutive i padroni di casano quindi al successo, un risultato che vale loro il sesto posto provvisorio in classifica in piena zona europea. L’Hertha invece prosegue con il suo campionato a corrente alternata, che vede una sola vittoria nelle ultime cinque giornate: i berlinesi si trovano al tredicesimo posto. La partita aveva visto ilaggressivo e pericoloso fin dai primi minuti, ma una delle migliori occasioni per i padroni di casa arriva al 31? con Fullkrug, che chiama alla parata Christensen dopo un bel tiro da fuori. L’Hertha deve fare a meno anche di Jovetic, che esce per ...