ATP Vienna 2022 | Jannik Sinner si infrange sul muro Medvedev e saluta il torneo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Niente da fare.(n.12 del ranking) per la quarta volta in altrettante sfide si deve arrendere al russo Daniil(n.4 ATP) nei quarti di finale dell’ATP di. Sul veloce indoor austriaco il russo, con una prestazionale solida, si è imposto per 6-4 6-2 contro l’altoatesino. Unlontano dalla miglior condizione fisica e anche un po’ zoppicante per il dolore alla caviglia del piede destro al cospetto del russo, invece, decisamente in palla. Un ko abbastanza prevedibile per quanto già si era visto nelle partite precedenti di questoe che la consistenza del moscovita ha evidenziato. Sarà quindiad affrontare il bulgaro Grigor Dimitrov in semifinale. PRIMO SET – L’avvio è subito un calvario per ...

