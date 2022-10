A cosa serve l’aggiornamento iOS 15 7 1 sugli iPhone non supportati da iOS 16

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022)iOS 15.7.1 è stato appena distribuito da Apple per glinonda iOS 16 e anche in un altro caso. Infatti la release è pensata non solo per chi possiede un7 o 6S (e esemplari precedenti) ma anche per chi, pur avendo un dispositivo più recente, ha deciso di non passare all’ultima release software. Ebbene, in entrambi i casi, l’update proposto oggi è utile per mantenere sicuri i propri dispositivi e per questo dovrebbe essere scaricato e poi installato. A dire la verità, gli aggiornamenti ora disponibili sono due ossia iOS 15.7.1 per glie la controparte iPadOS 15.7.1 per i tablet. La build di riferimento è la 19H117. Si tratta dunque di un rilascio ben diverso da quello etichettato come 19H115 e presentato non molti giorni addietro in qualità di Release ...