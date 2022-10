“Vergogna | non è giusto” GF Vip 7 | pubblico in rivolta | cosa hanno fatto a Marco Bellavia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Bufera sul GF Vip 7 e c’entra ancora. L’ultima notizia in ordine di tempo appresa daldel reality show di Alfonso Signorini hainfuriare tutti. Una vera e propria sommossa si è verificata in rete e probabilmente il programma sarà tenuto a uscire allo scoperto per fornire spiegazioni ufficiali. Difficilmente gli animi si placheranno a stretto giro di posta, quindi occorrerà comprendere come potrà cavarsela il conduttore insieme alla produzione. Anche perché sono arrivati commenti ufficiali. Parlando sempre di GF Vip 7 e, l’ex gieffino ha chiesto a gran voce l’eliminazione di Elenoire Ferruzzi. L’uomo senza mezzi termini ha chiesto in modo netto la squalifica della Ferruzzi. “Dopo quel che ho visto al GF Vip voglio sbilanciarmi e ...

Secondo Elenoire gli uominidirebbero mai nulla (riguardante la sessualità) per. Io, invece, credo che una persona libera e intelligente come Edoardo,avrebbe alcun problema a ...... e come docente universitario,di ormai 67 anni e 35 di onorato servizio per la nostra comunità e per il nostro Paese, provo imbarazzo seaddiritturaper ciò che è successo martedì all'...Con un comunicato apparso sul canale social di riferimento, la Curva Sud Siberiano della Salernitana ha annunciato che non partirà alla volta di Roma per assistere all’incontro contro la Lazio di dome ...Agostino Ingenito - Comitato Salute e Etica – non ci sta. Nel servizio lanciato dal Tg Rai Campania il consulente amministrativo mette in discussione l’effettivo ripristino della linea. “Non sono ...