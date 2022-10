(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Il ritorno di Gianfrancoin tv? Non è sicuramente una fortuita coincidenza rispetto alla vittoria elettorale dellae alla nascita del suo governo”. E’ la posizione che esprime Marcello, intervistato dalla AdnKronos, riferendo: “So cheè andato in un negozio, subito dopo la vittoria elettorale, per comprare una barchetta e regalarla a Giorgiaper augurarle buona navigazione e dirle che se avesse avuto bisogno lui sarebbe stato con lei. C’è dunque un’idea da parte didi tornare, magari in veste dio di grande saggio… Ma il più grande consiglio che lui può darle è di non seguire la sua strada, visto che lui ha giàtre, prima il Movimento Sociale, poi ...

Tiscali Notizie

E' la posizione che esprime Marcello, intervistato dalla AdnKronos, riferendo: "So cheè andato in un negozio, subito dopo la vittoria elettorale, per comprare una barchetta e ...Gianfrancoera l'altra sera a Roma in un negozio di articoli per il mare che comprava una barchetta in miniatura e la inviava alla Meloni con un messaggio di auguri per la navigazione, offrendo ... Veneziani: 'Fini consigliere di Meloni Ha già distrutto 3 partiti' Roma, 27 ott. (Adnkronos) - 'Il ritorno di Gianfranco Fini in tv Non è sicuramente una fortuita coincidenza rispetto alla vittoria elettorale ...