Ultime Notizie – Bce | i tassi salgono e saliranno ancora | gli effetti sui mutui

(Di giovedì 27 ottobre 2022)di riferimento. La Bce ha annunciato un nuovo rialzo di 75 punti e base e confermato l’intenzione di non fermarsi qui. Il costo del denaro diventa più caro e le conseguenze più immediate sono quelle che riguardano i, i nuovi e quelli fatti a tasso variabile. Nessuna sorpresa, dunque, dalla riunione del Consiglio direttivo. “Ha deciso di innalzare di 75 punti base i tredi interesse di riferimento” portanto quelli sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rispettivamente al 2,00%, al 2,25% e all’1,50%, con effetto dal 2 novembre 2022. Il Consiglio “prevede di aumentare ulteriormente idi interesse per assicurare il ritorno tempestivo dell’inflazione ...

Il Sole 24 ORE

La media delle4 settimane e' di 219.000, in aumento di 6.750 unita' dalla media della settimana precedente. Il numero complessivo dei lavoratori che ricevono i sussidi di disoccupazione - ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... il crime trova nuova linfa in streaming, recensioni e guide all acquisto sui migliori ... Ucraina ultime notizie. Israele agli Usa: «Abbiamo le prove dell’uso di droni iraniani in Ucraina» OPPO Community continua a crescere, e per celebrare i 100 mila utenti iscritti l'azienda ha deciso di fare dei regali a tutti i membri.(Teleborsa) - Solid World Group, leader nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, annuncia il perfezionamento del progetto di fusione per incorporazione di.