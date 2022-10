Terrorismo internazionale | arrestato un 23enne pugliese

(Di giovedì 27 ottobre 2022) In provincia di Bari la Polizia hailLuigi Antonio Pennelli, originario di Acquaviva delle Fonti e residente nella vicina Sammichele, accusato di arruolamento con finalità die di propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Per la Polizia e i Servizi segreti, il giovane era pronto a compiere azioni violente “a difesa della razza bianca”. Luigi Antonio Pennelli è accusato di. Per la Polizia e i Servizi era pronto a compiere azioni violente “a difesa della razza bianca” Bari, #Digos #PoliziadiStato arresta un giovane per, propaganda, istigazione a delinquere per discriminazione razziale etnica e religiosa. ...

