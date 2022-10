Tale padre tale figlio | curioso record in Champions che accomuna la famiglia Simeone

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Nel match contro i Rangers Glasgow la squadra azzurra ha continuato a tritare gioco e prestazioni eccellenti, non è stato da meno il bomber Giovanniche ha messo a referto (altri) 2 gol. L’attaccante argentino, nonostante non abbia disputato tantissime presenze fino ad ora, risponde sempre presente alle chiamate del mister e le 12 vittorie consecutive sono anche merito suo. Ieri, infatti, è stata la prima partita in cui la punta azzurra ha giocato per tutti i 90 minuti. Nelle altre occasioni, infatti, il Cholito aveva disputato solo scampoli di match, il più delle volte partecipando alla vittoria con la rete. A testimoniare quanto detto c’è un dato incoraggiante: 1 gol ogni 60 minuti per l’argentino in questaLeague, killer instinct assoluto. Giovanni(Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty ...