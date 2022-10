(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ogniè costretta, volente o nolente, ad affrontare ildele del cyberscolastico a un certo livello di coinvolgimento degli alunni. Livello che, l’esperienza mostra, cresce con l’età degli attori coinvolti. Il, inutile nasconderlo o glissare sulla cosa, attraversa tutti i confini etnici, socioeconomici e religiosi e ha un impatto su ogniin una misura più o meno rilevante. Possiamo dire che nessunaè completamente libera da bulli. In ragione di questa affermazione, è diventato sempre più rilevante per i docenti e i dirigenti scolastici adottare misure per affrontare ilscolastico. Siamo intervenuti, più volte, sulla fattispecie del ...

Orizzonte Scuola

Lo scopo dell intervento è alleviare lo, l, la paura e gli incubi dei bambini attraverso una relazione con un peluche. I bambini riflettono anche le proprie esigenze sul giocattolo, ...Fan insui social Un occhio chiuso e uno aperto, in una delle sue classiche pose da pin up, ... chi invece ha dato la colpa a uno spasmo da, qualcuno ha stemperato l'accaduto dando la ... Stress e ansia quando il fenomeno del bullismo mina la vita di una scuola: una lezione per intervenire in una scuola Primaria (Classi IV e V) Chi credeva che il mobbing non fosse più un tema d’attualità a livello giurisprudenziale per la Cassazione, si sbagliava di grosso ...Questo disturbo non è pericoloso per la vita ma può limitare fortemente le attività quotidiane Si tratta di un disturbo assai diffuso a causa di una quotidianità sempre più frenetica, costellata di an ...