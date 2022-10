Playstation Plus | giochi gratis novembre 2022 | quali sono? | Tutti i titoli

Leggi su esports247

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Buone notizie pergli abbonati a, che potranno disporre digratuiti anche per il mese diormai alle porte. Come noto, ogni mese Sony mette a disposizione deiper gli abbonati a questo servizio, che prevede tre fasce di prezzo, ovvero Essential, Extra e Premium. Igratuiti per il mese diNiOh 2, Heavenly Bodies e l’intera LEGO Harry Potter Collection. Il gigante nipponico ha quindi sceltomolto diversi tra loro, in modo da poter soddisfare una platea di videogiocatori sempre più ampia. Per quanto riguarda NiOh 2, siamo di fronte ad un gioco sviluppato da Team Ninja. Il titolo, che rientra nel genere soulslike, è il prequel ...