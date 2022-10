Monsignor Isacchi | “Anche il più piccolo può fare la differenza nel rendere questo mondo un luogo migliore”

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Stamattina la scuola Morvillo ha ricevuto l’arcivescovo di Monreale, Sua EccellenzaGualtiero, che ha accettato l’invito della dirigente scolastica ad inaugurare, col suo saluto, il nuovo anno scolastico. Complice la bella giornata, il presule è stato accolto con entusiasmo nel cortile del plesso principale da tutta la comunità scolastica che ha intonato canti, ha preparato dei messaggi e cartelloni per il nuovo vescovo. “Quest’incontro rappresenta un momento importante per i nostri ragazzi” – ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente dell’istituto, – “perché la presenza e la testimonianza sono ciò di cui i nostri ragazzi hanno bisogno per maturare nel rispetto di quei valori sociali che fanno di una comunità ilin cui crescere moralmente e intellettualmente....