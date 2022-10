TGCOM

Nel libro viene presentato unche prende le mosse da una frase di Mark Twain: 'a live frog first thing in the morning and nothing worse will happen to you the rest of the day' (Mangia una ...Negli ultimi anni sta assolutamente spopolando la mania del sushi. I ristoranti all you can, ovvero quelli in cui si può mangiare a più non posso per un prezzo sempre fisso, stanno ...undi ... Metodo "Eat-that-frog": il rospo ci insegna a non rimandare Uno di questi ha un nome divertente: Eat-that-ftog, che in italiano può suonare come “ingoiare il rospo”, o anche “tagliare la testa al toro” e fare quel che c’è da fare per non pensarci più. Vediamo ...