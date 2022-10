L’ex Tottenham Hoddle sul Var | “Così la gente smetterà di andare allo stadio”

(Di giovedì 27 ottobre 2022)Ct della Nazionale inglese, ed ex leggenda del, Glenn, ha parlato dopo la giornata di Champions League, che ha visto il Var protagonista. Ecco le sue parole a BTSport: “Ci ho pensato parecchio e ritengo che ladi. Da giocatore vuoi festeggiare un gol e da tifoso vuoi festeggiare un gol. Ma al giorno d’oggi quando il pne va dentro la rete i giocatori pensano ‘no, non possiamo festeggiare, dobbiamo aspettare’. E questo toglie al calcio tutto quello che noi amiamo di questo sport. Se continualadirà ‘non voglio vedere queste cose’ edi, ...

...'epilogo di- Sporting è stato decisamente turbolento, con gli Spurs passati dalla gioia per la qualificazione alla disperazione per un gol annullato, con tanto di cartellino rosso all'...Ct della Nazionale è stato espulso per proteste nel concluso finale di partita e non ha nascosto la sua rabbia lasciando il terreno di gioco. Conte è in un momento delicato con il suo...