Elisa a X Factor 2022 con Dardust per An Intimate Night | i concerti nei teatri?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 27 ottobre 2022)a X, è il primo ospite della nuova edizione. La cantante è attesa nel corso del primo Live Show in onda in diretta su Sky Uno giovedì 27 ottobre. Sul palco di Xnon sarà sola: con lei ci sarà, che la accompagnerà al pianoforte per una esibizione senza precedenti che è un’anteprima esclusiva Sky del suo nuovo spettacolo teatrale. Reduce dal successo del suo ultimo album, Back To The Future,approda il 27 ottobre a X. Il primo Live Show sarà trasmetto in diretta su Sky Uno e poi in replica su TV8 mercoledì 2 novembre, in chiaro per i non abbonati alla payTv.è il primo degli ospiti attesi per la nuova edizione di X. Presenterà un set esclusivo accompagnata al pianoforte ...