Diffidati Fiorentina-Istanbul Basaksehir | i viola a rischio squalifica in vista del’RFS

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Situazionein casache, dopo la vittoria con gli Hearts, torna in campo per affrontare l’nel match valevole per la quinta giornata di Conference League 2022/2023. La squadra guidata da Vincenzo Italiano, indella sfida finale contro l’RFS, non dovrà fare molta attenzione ai cartellini gialli poiché nella lista deinon figura alcun calciatore. SportFace.

Samp News 24

Durissime critiche per il fischietto romano dopo la direzione di- Inter , con due ... con le ammonizioni di diversi(tra cui Ibrahimovic ), l'espulsione di Theo Hernandez e il ...... Lazio, Milan e Cremonese) e 2 pareggi (1 in trasferta con la) con 25 gol segnati (13 in ... I. Nessuno. Gli ex. Nel Napoli Juan Jesus, Mario Rui, Politano e mister Spalletti. Nella ... Diffidati Sampdoria, chi rischia di saltare la Fiorentina L'Inter espugna Firenze nella partita più pazza di questo campionato e raggiunge momentaneamente Lazio e Udinese a quota 21, scavalcando la Juventus: il gol decisivo, dopo la rete in apertura di Barel ...Situazione diffidati in casa Inter che, dopo la vittoria con la Salernitana, torna in campo per affrontare la Fiorentina nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2022/2023.