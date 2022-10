Calci e pugni nello spogliatoio? Follia Juventus | succede di tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 27 ottobre 2022) E’ un momento complicatissimo per lae, da quanto sembra, sono saltati i nervi nell’intervallo della partita con il Benfica. Inutile girarci intorno: lasta vivendo il peggior momento della sua storia recente. I bianconeri, nonostante siano stati grandi protagonisti nell’ultima sessione di mercato, sono distanti dal primo posto in campionato e fuori dalla Champions League. Sembra assurdo ma sì, i ragazzi di Allegri non sono riusciti a qualificarsi agli ottavi di finale e, con una giornata di anticipo rispetto alla fine dei gironi, la squadra dice addio alla principale competizione internazionale. Contro il Benfica, l’unico risultato a disposizione era la vittoria ma i bianconeri sono stati dominati per settanta minuti con il risultato finale che non deve ingannare perché il divario tra le due squadre poteva essere decisamente ...