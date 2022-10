Cagliari | UFFICIALE | via anche il direttore generale

Purtroppo però è arrivata anche la comunicazioneche allo stadio Tardini di Parma non ... sabato 29 ottobre ore 14 Parma - Como, Benevento - Pisa,- Reggina, Cosenza - Frosinone, ...A renderlo noto è la notizia diffusa sul magazinedel CNDCEC del 26 ottobre 2022. Nel ... membro del consiglio di gestione; Claudia Luigia Murgia (Ordine di), membro del consiglio di ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il presidente Giulini ha deciso di intervenire in prima persona e di licenziare due dei dirigenti più importanti del club. Quest’ultimo era un vero e proprio fedelissimo di Giulini, visto che era nell ...