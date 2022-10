Bce | Lagarde | ' no comment su critiche Meloni | noi combattiamo inflazione' **

Money.it

Lo ha detto la presidente dellaChristinein conferenza stampa a Francoforte aggiungendo che "il percorso di rialzo dei tassi non e' finito e la normalizzazione continua". Cop 27 - 10 - ...***, non abbiamo discusso affatto del Tpi (RCO). 27 - 10 - 22 15:09:52 (0527) 0 NNNN Bce, Lagarde: diretta streaming della conferenza stampa - 27 ottobre 2022 “We have to do what we have to do”. Così Christine Lagarde, presidente della Bce, nella conferenza stampa successiva all’annuncio sui tassi che oggi, per la seconda volta consecutiva, sono stati ...“Le nostre future decisioni sui tassi di interesse continueranno a dipendere dai dati" conclude la numero uno della Bce.