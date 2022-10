Antipasti per Halloween

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La notte disi avvicina e con essa anche il desiderio di preparare, dolci e stuzzichini per celebrare al meglio l’avvenimento. Se vi state chiedendo cosa preparare per il party food vi proponiamo 20 idee super veloci che vi permetteranno di imbandire un tavolo strepitoso e con delizie da “paura”! Stampa Porzioni 10 10 Ingredienti 20 wustel 10 pane per tramezzini 1 pasta sfoglia 1. Hot dito Intagliate i wurstel a forma di dita, qualche panino e il primo vassoio è pronto! fonte immagine 2. Mummie Potevano mancare le mummie in questa tetra notte? Un po’ di pasta sfoglia tagliata a strisce e avvolta intorno ai wurstel, 10 minuti in forno, e le mummie sono pronte per essere mangiate come ottimo antipasto per! fonte immagine 3. Sandwich o bara? Anche per la ...