WWE | NXT post Halloween Havoc vede risalire i propri ascolti

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La scorsa notte è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di NXT, la puntata che è stata quella successiva ad, per quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di 716.000 spettatori e un rating di 0.15.in risalita Lo shownumeri salire rispetto alla settimana scorsa di circa 30.000 spettatori, confermando il buon periodo dello show. NXT si è classificato al 19°o della classifica dei 150 show via cavo della serata. WWE NXT last night on USA Network (8-10:07pm):716,000 viewersP18-49 rating: 0.15#19 cable original in P18-49 pic.twitter.com/Ev2KpID4Cu— Brandon Thurston (@BrandonThurston) October 26, 2022