Volto di serie e film | addio all’attore La tv è in lutto per la sua scomparsa

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Michael Kopsa, attore e veterano ditv ecome X -Files , Highlander, Smallville e i Fantastici 4 aveva 66 anni. L’attore è morto domenica per complicazioni dovute a un tumore al cervello, ha annunciato su Twitter la sua ex moglie, Lucia Frangione. “Il grande Michael Kopsa, il mio caro amico e padre di mia figlia, Nora, è morto il 23 ottobre 2022 a causa di un tumore al cervello”, ha scritto martedì mattina la donna. “Era un incredibile attore teatrale e cinematografico, doppiatore, falegname, musicista e pittore. Soprattutto, era un padre amorevole e riccamente presente”, ha concluso l’ex moglie. Leggi anche: Michael Kopsa, morto l’attore di X -Files , Highlander e Smallville Michael Kopsa era un punto fermo delletv girate a Vancouver o Toronto, tra cui Fringe, The Net, Dead Zone e The Sentinel. Ha ...

