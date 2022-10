Ultime Notizie – Champions | Napoli-Rangers 3-0 | quinta vittoria azzurra

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ilbatte iper 3-0 nellagiornata del Gruppo A diLeague e dopo lain altrettante partite guida il girone a punteggio pieno. Il successo è firmato dalla doppietta di Simeone (11? e 16?) e dal gol di Ostigard (80?). La formazione di Spalletti, già qualificata per gli ottavi di finale, comanda a quota 15 e conserva 3 lunghezze di vantaggio sul Liverpool. Il, vittorioso all’andata 4-1 contro i reds, nella sesta e ultima giornata del girone può permettersi anche una sconfitta a Anfield Road: solo un clamoroso crollo costerebbe agli azzurri il primo posto in classifica. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

