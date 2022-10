Ucraina | soldati usano mortai nella regione di Kharkiv

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)dell'esercito ucraino sparano con idi, in, verso le posizioni e le postazioni dell'esercito russo. Nelle ultime settimane le forze di Kiev hanno segnato ...

dell'esercito ucraino sparano con i mortai nella regione di Kharkiv, in, verso le posizioni e le postazioni dell'esercito russo. Nelle ultime settimane le forze di Kiev hanno segnato ...I russi reclutanocon Aids ed epatite C Il capo del Cremlino ha assistito da distanza alle ... L'ultima volta era avvenuto a febbraio scorso, poco tempo prima dell'invasione dell'. Il ...Soldati dell'esercito ucraino sparano con i mortai nella regione di Kharkiv, in Ucraina, verso le posizioni e le postazioni dell'esercito russo. Nelle ultime settimane le forze di Kiev hanno segnato ...Kiev, 26 ott. (Adnkronos) – Il capo dell’Ufficio del Presidente dell’Ucraina, Andriy Yermak, ha annunciato un altro scambio di prigionieri, a seguito del quale dieci militari ucraini sono stati rilasc ...