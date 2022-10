(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Noi di Globalist gliene consigliamo una: quella di Anshel Pfeffer, storica firma di Haaretz, in particolare ciò che ebbe a scrivere in occasione della visita, nel luglio scorso, del presidente Usa ...

Globalist.it

Dopo il "rinascimento" ecco il "". Il- pensiero Gli Accordi di Abramo sottoscritti da Israele con diversi Paesi arabi con la mediazione degli Stati Uniti e in particolare di Jared ...Ai tempi del governoera stata nominata nel Cda di Leonardo (allora Finmeccanica), il colosso ... scindendolo però dal secondodell'intervento così come pensato a suo tempo dai Cinque ... Renzi e il “pilastro di Abramo”: la nuova puntata del “Rinascimento saudita” in chiave mediorientale Che al senatore Renzi interessi il nulla del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, è cosa risaputa. Ma per chi si inerpica su sentieri impervi come è quello della geopolitica mediorie ...Il piano, più che all'oggi, guarda al lungo periodo. E se ancora non si può parlare di una vera e propria strategia di guerra, di certo la tentazione serpeggia, dalle parti ...