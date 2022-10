Musk è entrato nel quartier generale di Twitter con un lavandino in mano

Elonall'interno della sede di Twitter, a San Francisco, portando in mano un lavandino. L'ingresso è stato ripreso in un video postato sul social. Il magnate ha cambiato il suo status su ...Elon, presto proprietario di Twitter in cambio di 44 miliardi di dollari, èoggi nella sede principale del social network a San Francisco brandendo un lavandino di ceramica bianca. In ...Mentre si discute in merito alla possibile chiusura dell'accordo, Elon Musk è entrato nell'headquarter di Twitter con un lavandino in mano. Sul serio.Elon Musk, presto proprietario di Twitter in cambio di 44 miliardi di dollari, è entrato oggi nella sede principale del social network a San Francisco brandendo un lavandino di ...