Milan | Giroud esulta sui social

Dinamo Zagabria0 - 4 (39' Gabbia, 49' Leao, 59'(su rigore), 69' Ljubicic (Autogol in favore delcausato da un cross inziale di Leao)) Formazione: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo ...Olivierattaccante da trasferta, almeno in Champions League. Il francese, infatti, ama mettere la sua ... Ieri al Maksimir di Zagabria, ildi Pioli ha ancora una volta sfruttato questa dote ...Una vittoria tanto bella quanto importante quella ottenuta ieri sera dal Milan sul caldo campo della Dinamo Zagabria. Ecco l’esultanza di Olivier Giroud sul proprio profilo Instagram: "Una vittoria ...Blog Calciomercato.com: Dinamo Zagabria Milan 0-4 (39' Gabbia, 49' Leao, 59' Giroud (su rigore), 69' Ljubicic (Autogol in favore del Milan causato da un cross inziale ...