LIVE Sinner-Garin 2-1 | ATP Vienna 2022 in DIRETTA | fase iniziale di studio nel primo set

15-15 Lungo stavolta il rovescio del sudamericano. 15-0 Buon rovescio incrociato di. 2-1 Game. Altro errore di rovescio di. Torna a condurre l'azzurro in questo avvio diset. 40-15 Scappa via la risposta di rovescio del cileno. 30-15 Molto buono il dritto diin uscita dal servizio. 15-15 Ilpunto in risposta è di, che approfitta dell'errore di dritto dell'avversario. 15-0 ACE, il secondo. 1-1 Game. Corta la risposta di, ne approfitta il tennista di Santiago. 40-0 Servizio, ...

Ovviamente, a ogni vittoria di questi due si assottigliano le possibilità didi rimanere in corsa anche per uno dei due posti come riserva. Di seguito l'ATP Race to Turinaggiornata: Il ...Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW Jannikdebutta nell'"Erste Bank Open", ATP 500 che si disputa sul veloce indoor di Vienna, in Austria.Il 21enne di Sesto Pusteria, n.12 del ranking e sesto favorito del seeding, trova dall’altra parte della rete il cileno Cristian Garin, n.86 ATP.Ovviamente, a ogni vittoria di questi due si assottigliano le possibilità di Sinner di rimanere in corsa anche per uno dei due posti come riserva Gli ultimi tre posti disponibili nella race – il quint ...