LIVE Inter-Viktoria Plzen | le formazioni ufficiali | ci sono Acerbi e Dimarco | davanti Dzeko con Lautaro

Dove vedere- Viktoria Plzen in tv e streaming Il calcio d'inizio è fissato alle 18:45; la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, visibile per i suoi utenti sulle ......00 ETIOPIA PREMIER LEAGUE Bahir Dar Kenema - Legetafo Legedadi 1 - 0 (Intervallo) Defence Force - Ethiopian Insurance 15:00 EUROPA CHAMPIONS LEAGUE - FASE A GIRONI Club Brugge - FC Porto 18:45-...Quello che sono due mesi fa sembrava un traguardo arduo da raggiungere ora è lì, a portata di mano. L’Inter di Simone Inzaghi si gioca questa sera a San Siro il primo match ...Oggi Andrea Cambiaso, ex obiettivo di mercato dell’Inter nella sessione di mercato estiva – dopo mesi di coinvolgimenti, contatti e frecciatine d’interesse – ed oggi parte del progetto di rinascita ...