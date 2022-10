Inter Viktoria Plzen 2-0 LIVE | fine primo tempo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Allo Stadio San Siro, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi2-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Iniziativa– Gran recupero di Bastoni su Bassey, che si era involato palla al piede verso la porta di Onana. 3? Tentativo– Cross di Dimarco per Lautaro Martinez, l’argentino anticipato al momento del colpo di testa da Pernica. 8? Ripartenza– Barella cerca il filtrante per Dumfries, l’esterno non arriva ...

... i nerazzurri sarebbero qualificati agli ottavi di Champions League, senza dover attendere il risultato di Barcellona - Bayern Monaco delle 21 La diretta diPlzen Ore 19:22 - 35' - ...SintesiPlzen 1 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio - ...Mkhitaryan in gol contro il Viktoria Plzen, i nerazzurri passano in vantaggio nella sfida chiave per la qualificazione agli ottavi ...L’ex attaccante è in campo come opinionista per Amazon Prime Video, il bello della diretta gli regala un fuoriprogramma ...