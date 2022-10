golf | Vecchi Fossa al comando a Parma - Sport - Altri Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'azzurro guida la classifica al termine del primo giro del 45° PGAI Championship completato il 65 colpi. Alle sue spalle Andrea Rota e Gianmaria Rean ...Ad ora GTI ,R , Tiguan R e Touareg hanno questo tipo di tasti più moderni, ma nei prossimi modelli torneranno i '' pulsanti. Questi pulsanti sono trovabili anche in alcune plance e su ... golf, Vecchi Fossa al comando a Parma L'azzurro guida la classifica al termine del primo giro del 45° PGAI Championship completato il 65 colpi. Alle sue spalle Andrea Rota e Gianmaria Rean Trinchero ...Roma, 26 ott. (askanews) - "Non capita spesso di partire con cinque birdie nelle prime cinque buche, certo una bella spinta, ma creano aspettative e la testa va un po' in confusione". Parole del leade ...