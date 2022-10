Er gol de Turone è un credo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il 10 maggio 1981 è una di quelle date che non dicono niente ai più, ma che per una parte del mondo calcistico nostrano basta a rievocare ricordi e storie, addirittura leggende. E’ un accumularsi di sottomondi il calcio e sono sottomondi che hanno poco o nulla a che fare con la realtà, sono una rielaborazione di essa, esistono in una dimensione tra l’onirico e il distorto. Ma esistono a tal punto da avere una vita propria che non ha nulla a che fare con la realtà, ma neppure con l’irrealtà. Sono racconti. Ce ne sono un sacco, alcuni migliori di altri. Alcuni talmente buoni che travalicano anche il tifo, diventano litanie che tutti conoscono. Tipo: ergo’de. Che si dice tutto d’un fiato, veloce come un’esultanza interrotta. Er gol dec’è stato, ma non c’è mai stato. Il pallone ha superato la linea di porta quel 10 maggio 1981 in ...