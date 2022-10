Eliana Michelazzo e il caso Mark Caltagirone le prove delle truffe e l’ammissione | “siamo state bugiarde”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo l’intervista a Verissimo,torna a parlare e lo fa questa volta con una intervista con la rivista Chi. Torna ad aprirsi, a raccontare la sua verità su tutta la vicenda e ile lancia anche un appello a Pamela Prati. La sua è una mano tesa, non una chiusura e spera di poter avere modo di chiarire con la Prati il prima possibile. Perchè si deve voltare pagina e andare avanti. Nella sua intervista per la rivista Chi, laha spiegato: “Pamela non ha capito il senso della mia intervista a Verissimo. Credo provi ancora odio nei miei confronti. Ma è un errore. Ha chiesto leper capire se io sia vittima quanto lei. “ E ancora: “Sono pronta a incontrarla, a guardarla negli occhi, a mostrarle queste ...

Alfonso Signorini la scorsa settimana ha mostrato a Pamela Prati parte dell'intervista cheha rilasciato a Silvia Toffanin a Verissimo . La diva del Bagaglino però non ha creduto alla sua ex manager e non pensa che anche lei sia stata una vittima. Nonostante tutto la ...Del resto, le scuse della Prati sono deboli se confrontate con la miriade di prove che le sue ex agenti continuano a tirarle addosso, come durante l'ultima intervista dia Verissimo ...Eliana Michelazzo si è detta pronta a guardarla negli occhi e mostrarle le prove che dimostrano che sono state vittime del caso Caltagirone ...Tra le protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del GF Vip, c'è ovviamente Pamela Prati. Dopo due anni di assenza dal piccolo schermo, la ...