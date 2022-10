“È morta” Annuncio choc in diretta tv | la conduttrice in lacrime | “Non doveva andare così”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)intv. La notae giornalista in lutto: la dolorosa scomparsa della sorella lascia un vuoto incolmabile nella sua vita. L’della grave perdita è avvenuto davanti alle telecamere davanti a un pubblico impietrito. Megyn Kelly annuncia la morte della sorella. Malore letale per Suzanne Crosley, venuta a mancare improvvisamente. Lo avrebbe riferito intv Megyn Kelly: “Qualcosa di veramente triste è successo nella mia famiglia durante il fine settimana”. Leggi anche: Terremoto 6,4: decine di feriti, gente in strada, chiuso l’aeroporto Megyn Kelly annuncia la morte della sorella Suzanne intv “Mia sorella è, aveva 58 anni, si chiamava Suzanne Crossley e ci ha lasciati ...