Dal Senato via libera alla fiducia al Governo

Agenzia ANSA

Persone assiepate davanti alle transenne delapplaudono la premier quando escePalazzo dopo aver incassato il voto di fiducia anche da questo ramo del Parlamento. "Forza presidente!", "Vai ...ROMA - Con 115 voti favorevoli, 79 contrari e 5 astenuti, il governo guidatopresidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ottenuto la fiducia dell'Aula del. Arriva così il via libera definitivo da parte del Parlamento al nuovo Esecutivo. Foto: agenziafotogramma.it . ... La diretta dal Senato Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Che non dovrà passare «dalla dipendenza dal gas russo a quella dalle materie ... «La situazione è difficile - dice non a caso Silvio Berlusconi, che torna in Senato dopo 9 anni, garantendo comunque il ...