Camera | Giachetti e Zaratti eletti segretari di presidenza

Roma, 26 ott " "Oggi voteremo Robertosegretario di Presidenza come indicazione del nostro gruppo". Lo dice Matteo Richetti, capogruppo di Azione - Italia viva alla..., tra i renziani più autorevoli - Alla fine s'è messo a battere le mani solo Guerini". Il compagno Nicola Fratoianni, capo di Sinistra Italiana, che è riuscito a far eleggere qui alla... Camera: Richetti, 'votiamo Giachetti segretario d'aula' - sardiniapost Roma, 26 ott (Adnkronos) – “Oggi voteremo Roberto Giachetti segretario di Presidenza come indicazione del nostro gruppo”. Lo dice Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera.I tanti applausi (e qualche imbarazzo) a Montecitorio. A Soumahoro dice: ho sbagliato a non darle del lei. E a Serracchiani: sarei un passo dietro agli uomini