Benfica - Juve 4 - 3 | video gol e highlights

La Juventus dice addio alla Champions League per questa stagione con un turno d'anticipo sulla fine della fase a gironi, che i numeri inquadrano come la peggiore di sempre nella storia del club ...... alla luce della classifica, non sarebbe probabilmente bastata (difficile pensare che il Maccabi avrebbe potuto fermare ilall'ultima giornata, così come che questapotesse far male al ...Se il Benfica è già matematicamente agli ottavi di finale di Champions League deve ringraziare anche Joao Mario. L'ex centrocampista dell' Inter è stato decisivo contro la Juventus: gol all'andata e g ...La Juve va ko sul campo del Benfica ed esce dalla Champions League. Il 4-3 di Lisbona fa tornare sulla terra la squadra di Allegri, per oltre un'ora in totale balia dell'avversario, fragile psicologic ...