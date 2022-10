WhatsApp down in tutta Italia | impossibile ricevere e inviare messaggi

(Di martedì 25 ottobre 2022)non funziona. Da diverse città come Napoli, Roma, Milano, Torino e Firenze si moltiplicano le segnalazioni di chi non riesce a utilizzare il sistema distica di proprietà di Meta (Facebook). Un ‘’ di cui ancora non sono chiare le dimensioni, se locali o globali, L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Sui social sono molti i meme: c'è chi si lamenta di aver spento e riaccesso il modem Wi - Fi diverse volte, salvo rendersi conto solo alla fine del, e chi ironizza sul fatto che è in ...: ecco perché l'app di messaggistica si è bloccata, il famoso servizio di messaggistica istantanea si è bloccato, lasciando gli utenti nel dubbio sul fatto che si tratti ...Stamattina WhatsApp è down in buona parte di Italia. Oggi 25 ottobre 2022 WhatsApp ha smesso di funzionare verso le 09:00 di mattina e al momento in cui scriviamo non sembra che abbia ancora ripreso ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...