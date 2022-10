Trapper nigeriano col sussidio girava video sull’integrazione | arrestato a Pesaro nel blitz antidroga

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’operazione, partita adopo le risse tra gang nigeriane, ha portato in manette anche un insospettabile, simbolo dell’ingegrazione in Italia. L’ultimo spacciatore, venerdì scorso, dagli uomini della squadra Mobile diè un 25enne,, regolare, operaio al momento senza lavoro ma che poteva contare sull’indennità di disoccupazione, residente in una casa in centro storico, ben inserito quindi nel contesto sociale. Un insospettabile, almeno in apparenza, noto anche per la sua passione per la musica rap. Quando John Fire cantava l’integrazione in Italia Nome d’arte John Fire, come racconta il Corriere Adriatico. I temi delle sue canzoni sono l’integrazione e l’immigrazione. Come il“Story Untold”, la “storia non ...