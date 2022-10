Squadre sfortunate o squadre imprecise?

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Prima dell’undicesima giornata, Roma, Torino e Fiorentina avevano in comune un record poco invidiabile. Erano le treche avevano fatto peggio di tutte le altre per il rapporto tra i gol che avevano segnato e quelli che avrebbero dovuto segnare, stando alla misura degli Expected Goals, rispetto alle occasioni che avevano creato. Poi, nell’ultimo turno, Torino e Fiorentina hanno mosso il conto delle marcature in due match per niente semplici, rispettivamente contro Udinese e Inter. La Roma, invece, ha continuato il suo percorso, facendo segnare uno zero nella casella dei gol contro il Napoli. Come sempre, gli xG sono una spia, un indicatore di un malessere, ma non spiegano le ragioni della underperformance delle tre. Ragioni che sono in realtà molto diverse, come vedremo. Tutte le statistiche presenti nel pezzo sono fornite da Statsbomb. IQ ...