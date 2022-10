Siviglia-Copenhagen | le formazioni ufficiali

(Di martedì 25 ottobre 2022) Riportiamo ledi, match valido per la 5a giornata della fase a gironi di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro francese Benoit Bastien, coadiuvato come assistenti dai connazionali Zakrani e Berthomieu, e dal quarto uomo Pignard. VAR e AVAR saranno rispettivamente Delajod e Brisard. Calcio d’inizio alle 18:45 al Ramón Sánchez Pizjuán di. Entrambe a quota due punti in classifica, perle speranze di passaggio del turno sono ormai ridotte. Un pareggio oggi, eliminerebbe matematicamente le due contendenti che molto probabilmente, se la dovranno vedere per un posto in Europa League. Una vittoria da parte di una delle due, garantirebbe la possibilità di lottare per il secondo posto all’ultima ...

Quinta giornata fase a gironi Champions League: formazioni ufficiali e pronostico marcatori di Salisburgo - Chelsea e. La quinta giornata di Champions League potrebbe risultare assolutamente decisiva per risolvere le molte questioni ancora in sospeso, confermando o ribaltando eventualmente ...Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ]: Dmitrovic M. (Portiere), Dolberg K., ... FC: Claesson V., Clem W., Daramy M., Grabara K. (Portiere), Haraldsson H., Jelert E., ...