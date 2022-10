Osimhen sempre più corteggiato in Premier League | fissato il prezzo

... ma davanti alla giocata clamorosa di, possiamo solo restare a bocca aperta e applaudire . ... 'Eh lo so, figurati se non me la vedevo...facciocosì ma poi come faccio a non vedermi la ...Grande partita del solito, calciatore formidabile, una panterapronto a colpire e dare tutto in campo. Questa era per me, e ripeto per me, una partita spartiacque, o si sarebbe aperto ...La partita vissuta sugli spalti: alla fine il sentimento di delusione ha lasciato spazio alla fredda riflessione che la Roma non avrebbe potuto fare tanto di più ...Roberto Boninsegna ha rilasciato un’intervista al Mattino in edicola oggi dove parla di Osimhen e del Napoli. Queste le parti salienti dell’intervista che è possibile leggere integralmente sul quotidi ...