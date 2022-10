Meloni “Siamo nella tempesta | ma condurremo la nave in porto”

(Di martedì 25 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “nel pieno di una, con un'imbarcazione che ha subito diversi danni, e gli italiani hanno affidato a noi il compito di condurre lainin questa difficilissima traversata. Eravamo consapevoli di quello che ci aspettava e delle difficoltà che l'Italia affronta, come lo sono tutte le altre forze politiche, anche quelle che governando negli ultimi dieci anni hanno portato un peggioramento di tutti i principali fondamentali macroeconomici, e oggi diranno che hanno le ricette risolutive e sono pronte a imputare al nuovo governo, magari con il supdi mezzi d'informazione schierati”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, alla Camera, in occasione del discorso programmatico. “Eravamo consapevoli del macigno che ci stavamo ...

- Dopo i ringraziamenti nel suo discorsopassa in rassegna i punti fondamentali della sua agenda politica per i prossimi cinque anni. L'Europa, l'Ucraina e Putin, la crisi energetica ed economica, il Pnrr, la riforma presidenziale, il ...Noigli eredi di San Benedetto, un italiano, patrono principale dell'intera Europa". Le parole più attese sono però quelle sul conflitto in Ucraina echiarisce da subito che il sostegno ...Consentitemi, insieme a tutti voi, di rinnovare qui il cordoglio per le vittime e la vicinanza a tutta la comunità: siamo al vostro fianco e non vi abbandoneremo, contate su di noi. Così la presidente ...