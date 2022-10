Meloni incassa fiducia Camera. Ora la prova in Senato (e parla Cav)

Agenzia askanews

AGI/Vista - Con 235 voti favorevoli, 154 contrari e 5 astenuti, il governo guidato dal presidente del Consiglio, Giorgia, ha ottenuto la fiducia dell'Aula della Camera. Domani, alle 13, il premier si presenterà al Senato per ottenere il via libera definitivo da parte del Parlamento al suo Esecutivo.Un'ora e dieci di discorso, trentaquattro minuti di replica, una presenza praticamente costante in aula. Giorgiala fiducia della Camera al termine di una giornata cominciata con un discorso che lei stessa ha voluto impostare come un "manifesto programmatico" di legislatura. Alla fine i sì sono ... Meloni incassa la fiducia alla Camera. Domani il Senato (e parla il Cav) Giorgia Meloni incassa la fiducia della Camera al termine di una giornata cominciata con un discorso che lei stessa ha voluto impostare come un "manifesto programmatico" di legislatura. Alla fine i sì ...(LaPresse) – Il governo ha incassato la fiducia alla Camera sul discorso programmatico del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La mozione ha ricevuto 235 sì, 154 no e 5 astenuti. La quota della ...