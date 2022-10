Juventus | Vlahovic mastica amaro | annuncio netto per i tifosi

(Di martedì 25 ottobre 2022) Lanon ha trascorso mesi all’altezza delle aspettative e adesso è statoin persona a parlare: l’. Dusanè arrivato tra le file dellacon il massimo dell’entusiasmo da parte deibianconeri. Ha vissuto fin qui, però, anche dei momenti non semplicissimi, come lui stesso ha avuto modo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

(3 - 5 - 2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik,. Benfica -: chi vince Benfica PareggioView Results ...... ci aspettiamo il tandem composto dae Milik: il polacco, partito fortissimo, ha poi avuto meno spazio anche a causa di qualche problema fisico. PROBABILI FORMAZIONI BENFICALa probabile formazione della Juventus per la sfida al Benfica, valida per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League ...Intervistato da "TNT Brasil", Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della Juventus e della nazionale serba, parla della sua esperienza in bianconero, e della sfida di questa sera ...