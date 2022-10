(Di martedì 25 ottobre 2022) In 9 mesi i prestiti sono aumentati dell’11%. Ed è boom per le cessioni del quinto dello stipendio in cambio di finanziamenti

La Stampa

... nella sfida salvezza tra due squadre che fin qui hanno deluso,padroni di casa reduci da tre ko die da quattro sconfitte nelle ultime cinque, con il 16esimo posto e un solo punto di ...... per la squadra di Allegri è stata la seconda vittoria diin campionato quella ottenuta ... Attenzione in particolar modo all'Arsenal di Arteta, pronto ad accendere un derbycugini 'Spurs'. Ma ... In fila coi gioielli al banco dei pegni. “Ci servono i soldi per le bollette” Elon Musk ne ha combinata un'altra delle sue. Questa volta, c'è di mezzo la vendita di 10.000 flaconi di fragranza Burnt Hair ('Capelli bruciati').